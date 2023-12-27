Поединок с участием россиянина признан «Боем года» по версии ESPN

Первый бой чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Ислама Махачева с обладателем титула UFC в полулёгком дивизионе Александром Волкановски из Австралии стал «Боем года» по версии ESPN. Об этом сообщает пресс-служба престижного сайта.

Данный поединок состоялся 12 февраля 2023 года в Перте (Австралия) на UFC 284. Он завершился победой Махачева единогласным решением судей. Отметим, что 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) они провели реванш. Тогда Ислам нокаутировал своего противника в первом же раунде.

Ранее стало известно о том, что чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев признан лучшим бойцом 2023 года по версии издания ESPN. Отметим, что этот год российский боец завершил на первом месте в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий, одержав две победы над Александром Волкановски.