Уайлдер: видели, каким счастливым вышел Джошуа после моего поражения?

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлой весовой категории Деонтей Уайлдер высказался о поединке с Энтони Джошуа. Американец и британец имели договорённость подраться в начале 2024 года, если они выиграют свои бои на декабрьском вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Они действительно не хотят этого боя. Вы видели, каким счастливым вышел Джошуа после моего поражения? Мол, теперь мне не нужно с ним драться. Меня рассмешило, что я помог ему выступить лучше. Он был очень рад, что теперь ему не придется драться со мной. Ходили слухи, что он подумывал о том, чтобы уйти из спорта, если я выиграю. Наш бой девятого марта все еще может состояться. Но для него это отличный шанс соскочить», – приводит слова Уайлдера BoxingScience.

Напомним, 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Деонтей Уайлдер по запискам судей уступил Джозефу Паркеру. Энтони Джошуа, в свою очередь, досрочно одолел Отто Валлина.