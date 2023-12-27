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Менеджер рассказал, когда Умар Нурмагомедов сможет вернуться в октагон

Менеджер рассказал, когда Умар Нурмагомедов сможет вернуться в октагон
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Менеджер Ризван Магомедов рассказал, когда российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, сможет принять участие в следующем поединке.

«Мы нацелены на март. Умар готов», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Напомним, 5 августа Умар Нурмагомедов должен был провести поединок с четвёртым номером дивизиона Кори Сэндхагеном, однако российский боец вынужден был сняться с боя из-за травмы плеча. Ему на замену вышел Роб Фонт.

В общей сложности на счету Умара 16 поединков в смешанных единоборствах, в каждом из которых он добивался побед.

Ранее действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории американец Шон О'Мэлли иронично прокомментировал слова обладателя титула UFC в лёгком дивизионе Ислама Махачева, который заявил, что Умар Нурмагомедов побьёт Сахарка.

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