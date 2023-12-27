Уайдман — о переломе голени: постоянно думал о том, что ногу могут ампутировать

Бывший чемпион UFC Крис Уайдман рассказал о своих ощущениях после перелома голени, который он получил в бою с Юрайей Холлом в 2021 году.

«Я помню, как сел и заметил, что моя нога сломалась пополам. Тогда не смог в это поверить. А потом меня начала догонять боль. Подошли врачи, попытались расшевелить мою ногу, а я вижу, как у меня торчит кость. Я попросил сразу же у них обезболивающее.

Я очень боялся этой боли. Постоянно думал про наихудший сценарий, который означал ампутацию», — приводит слова Уайдмана Yahoo! Sports.

Инцидент произошёл уже на 17-й секунде боя. Уайдман пробил лоу-кик, после чего сломал ногу о соперника, в результате чего не смог продолжить поединок. В итоге встреча завершилась победой Холла.