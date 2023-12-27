Оленичев: в бою против Фаридуна я удивился за Мохнаткина. Я бы с Одиловым справился!

Топовый полутяжеловес Олег Оленичев из команды «Архангел Михаил» прокомментировал полуфинальный поединок Гран-при АСА, где Фаридун Одилов победил Михаила Мохнаткина.

«Я больше удивился за Мохнаткина, что он работал первым номером. А Фаридун красавец — он сделал всё, как должен был. Там же большая разница в габаритах: Миша пропустил перевод и тот его обманул.

Я бы справился с таким Фаридуном, навязал бы ему более вязкую работу, чтобы он задышал. Судя по предыдущим его боям, в том числе с Калининым, Одилов быстро уставал, если он борется и сам контролирует. Я бы старался его измотать.

У нас должен был быть бой с Фаридуном в GFC. Сейчас я думаю, что бой актуален — хочу сразиться не только с ним, но и почувствовать влияние его аудитории, его фан-базы!» — сказал Оленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.