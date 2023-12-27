Павлович: морально уже отошёл от боя с Аспиналлом и готов к реваншу

Российский боец UFC Сергей Павлович рассказал о своём моральном состоянии после поражения в поединке с британцем Томом Аспиналлом.

«Морально уже отошел от боя с Томом Аспиналлом. Это часть моей работы, и если что‑то происходит, значит, так надо. Все, что нас не убивает, делает сильнее. Я вполне нормально к этому отношусь. Единственное – нужно больше работать, начинать сначала, проводить больше анализа. Все с чистого листа.

Конечно, я хочу реванша. Он молодой парень, я молодой парень, и в дальнейшем мы еще увидимся. Мне без разницы, с кем драться. Сейчас самое основное – восстановление. Это то, чему хочу уделить немалое время, сделать перезагрузку. Мы проверим здоровье, может, найдем какие-то витамины, чтобы подлечить травмы», — приводит слова Павловича «Матч ТВ».

Бой Аспиналла и Павловича прошёл на UFC 295, по его итогам Аспиналл стал обладателем временного чемпионского титула UFC.