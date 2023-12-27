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Стало известно, кто может стать следующим соперником Рахмонова

Стало известно, кто может стать следующим соперником Рахмонова
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Саят Абдрахманов, менеджер Шавката Рахмонова, рассказал, кто может стать следующим соперником бойца.

«По логике вещей, если бой не за титул, то имеет смысл драться с Колби Ковингтоном – и для UFC, и для нас. Но Колби уже вызывает на бой Вандербоя, то есть он будет делать всё, чтобы избежать поединка с Шавкатом.

В марте будут драться Гилберт Бёрнс и Джек Делла Маддалена, и в случае победы Делла Маддалена может занять четвёртую строчку, оказаться выше Шавката. И, возможно, тогда придётся драться с Джеком Делла Маддаленой. Шавкат, на самом деле, давно хочет с ним подраться. Поэтому, если Делла Маддалена ярко побеждает Бёрнса, это тоже потенциальный соперник, который точно не откажется от боя с Шавкатом», — приводит слова Абдрахманова Fight Time.

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