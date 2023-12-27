Стало известно, кто может стать следующим соперником Рахмонова

Саят Абдрахманов, менеджер Шавката Рахмонова, рассказал, кто может стать следующим соперником бойца.

«По логике вещей, если бой не за титул, то имеет смысл драться с Колби Ковингтоном – и для UFC, и для нас. Но Колби уже вызывает на бой Вандербоя, то есть он будет делать всё, чтобы избежать поединка с Шавкатом.

В марте будут драться Гилберт Бёрнс и Джек Делла Маддалена, и в случае победы Делла Маддалена может занять четвёртую строчку, оказаться выше Шавката. И, возможно, тогда придётся драться с Джеком Делла Маддаленой. Шавкат, на самом деле, давно хочет с ним подраться. Поэтому, если Делла Маддалена ярко побеждает Бёрнса, это тоже потенциальный соперник, который точно не откажется от боя с Шавкатом», — приводит слова Абдрахманова Fight Time.