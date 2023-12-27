Коди Гарбрандт намерен подраться с Шоном О'Мэлли

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе, американец Коди Гарбрандт рассказал о желании провести поединок с Шоном О'Мэлли.

«Убеждён, мы столкнёмся с О’Мэлли в ближайшем будущем. Это денежный бой, в этом всё дело. Он сможет привлечь наибольшее количество зрителей.

У нас с Шоном есть давний конфликт, так что я буду просто в восторге, когда смогу выйти в клетку и отлупить его», — приводит слова Гарбрандта MMA News.

В последних семи боях у бывшего чемпиона UFC две победы и пять поражений. Предыдущий поединок Гарбрандт завершил победой над Тревином Джонсом на UFC 285 в Лас-Вегасе 4 марта 2023 года.

В своём последнем бою на UFC 296 Гарбрандт нокаутировал соотечественника Брайана Келлехера. Поединок завершился уже на четвёртой минуте первого раунда, когда Коди отправил соперника на настил лицом вниз после двух ударов справа.