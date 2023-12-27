«Я жду звонка». Гэтжи обратился к Махачеву

Двукратный претендент на титул UFC, американец Джастин Гэтжи опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к действующему чемпиону промоушена Исламу Махачеву.

«Я жду звонка. Буду готов в любое время. Посмотрим, кто кому первым снесёт голову, Ислам. У Оливейры был шанс, но он на реванш не вышел. Что поделать», — написал Гэтжи.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок. В смешанных единоборствах на счету Махачева 25 побед и одно поражение.