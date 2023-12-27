Махачев отреагировал на сообщение Гэтжи

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев отреагировал на сообщение обладателя титула BMF Джастина Гэтжи. Ранее американский боец бросил вызов российскому бойцу, дав понять, что он собирается стать его следующим соперником.

«Я умею больше, чем просто бить, будь осторожен», – написал Махачев в своих социальных сетях.

Напомним, профессиональный рекорд Ислама Махачева в смешанных единоборствах составляет 25-1. Российский боец в настоящий момент времени занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Свой последний поединок Махачев провёл в октябре этого года на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), где он в первом раунде нокаутировал Александра Волкановски из Австралии.