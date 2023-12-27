Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Павлович прокомментировал желание Махачева перейти в полусредний вес

Павлович прокомментировал желание Махачева перейти в полусредний вес
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский боец ММА Сергей Павлович поделился мыслями о возможном переходе чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Ислама Махачева в полусредний дивизион.

«Самое главное — желание. Он с легкостью защитил свой пояс в бою против очень серьезного соперника. Не опасен ли переход? Он очень крепких соперников с легкостью одолел. Так что, повторюсь, вопрос только желания и подготовки», — сказал Павлович в эфире «Матч ТВ».

Ранее Ризван Магомедов, менеджер Ислама Махачева, сообщил, что его клиент попробует свои силы в полусреднем дивизионе UFC.

Напомним, профессиональный рекорд Махачева в смешанных единоборствах составляет 25-1. В настоящий момент времени Ислам располагается на первом месте в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Материалы по теме
Менеджер Махачева: одну вылазку в полусредний вес Ислам сделает
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android