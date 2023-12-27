Павлович прокомментировал желание Махачева перейти в полусредний вес

Известный российский боец ММА Сергей Павлович поделился мыслями о возможном переходе чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Ислама Махачева в полусредний дивизион.

«Самое главное — желание. Он с легкостью защитил свой пояс в бою против очень серьезного соперника. Не опасен ли переход? Он очень крепких соперников с легкостью одолел. Так что, повторюсь, вопрос только желания и подготовки», — сказал Павлович в эфире «Матч ТВ».

Ранее Ризван Магомедов, менеджер Ислама Махачева, сообщил, что его клиент попробует свои силы в полусреднем дивизионе UFC.

Напомним, профессиональный рекорд Махачева в смешанных единоборствах составляет 25-1. В настоящий момент времени Ислам располагается на первом месте в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.