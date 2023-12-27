Немков назвал фаворита в бою между Махачевым и Гэтжи

Известный российский боец ММА Вадим Немков поделился мыслями о возможном поединке своего соотечественника Ислама Махачева, который является чемпионом UFC в лёгкой весовой категории, с обладателем титула BMF американцем Джастином Гэтжи.

«Гэтжи — достойный соперник для Махачева. Он в последнем бою победил Дастина Порье. Это топовые бойцы. Я думаю, что фаворитом в этом противостоянии будет Ислам, потому что он и в стойке хорош, и побороться может. Махачев более разносторонний, чем Гэтжи», — приводит слова Немкова «Спорт-экспресс».

Ранее Джастин Гэтжи заявил о желании провести поединок с Исламом Махачевым. Менеджер российского бойца Ризван Магомедов при этом несколько раз публично говорил о том, что его клиент заинтересован в поединке с Джастином.