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Умару Нурмагомедову предложили бой с Флойдом Мейвезером

Умару Нурмагомедову предложили бой с Флойдом Мейвезером
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Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, получил предложение провести поединок с легендарным американским боксёром Флойдом Мейвезером.

Умар в своих социальных сетях опубликовал запись, в которой говорится, что с ним никто не соглашается драться. Один из подписчиков предложил россиянину бой с Флойдом.

«Подерись с Мейвезером», — написал один из фанатов в комментариях к посту.

Нурмагомедов, в свою очередь, ответил на это сообщение смеющимися смайликами.

Напомним, профессиональный рекорд Умара Нурмагомедова в смешанных единоборствах составляет 16-0. В настоящее время российский боец занимает 14-е место в рейтинге легчайшей весовой категории UFC.

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