Павлович высказался о возможном участии в боксёрском поединке

Топовый российский тяжеловес Сергей Павлович, выступающий в UFC, ответил на вопрос о своём потенциальном участии в боксёрском поединке.

«Сейчас моя основная цель связана с UFC — это, конечно же, пояс. Но поединки бойцов с боксёрами высокого уровня — это хорошо. Это популяризирует наш спорт. Если бы мне предложили что‑то подобное, я бы не отказался. Сколько мне осталось провести боёв до титульного шанса? Посмотрим, не хочу загадывать. Будем смотреть по факту», — сказал Павлович в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, профессиональный рекорд Сергея Павловича в смешанных единоборствах составляет 18-2. Свой последний поединок российский боец провёл 12 ноября на турнире UFC 295. Тогда он сразился с британцем Томом Аспиналлом. Павлович потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории.