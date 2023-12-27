Находящийся в зоне СВО Минеев прокомментировал скандальную вечеринку Ивлеевой в Москве

Популярный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев высказался о вечеринке звёзд шоу-бизнеса с дресс-кодом «почти голые», которую в Москве организовала блогер Анастасия Ивлеева.

«Всем привет! Появилась возможность записать для вас видео. Удалось выйти в интернет и узнать, что творится на Руси. Я, если честно, был удивлён, когда узнал, что в Москве прошла вечеринка с явным окрасом ЛГБТ*-сообщества. Любое увеселительное мероприятие, которое в такое непростое время для нашей страны проходит, оно имеет очень сомнительный окрас. Среди людей, которые были на вечеринке, оказались народные артисты России. Звание «народный» обязывает быть ближе к народу, а народ сегодня весь погружён в проблематику, связанную с СВО. Людьми, которые присутствовали на данном мероприятии, должны заниматься правоохранительные органы. Я рад, что есть люди, которые не дают этот инцидент спустить на тормозах», – заявил Минеев в своих социальных сетях.

Также боец предложил, чтобы одного из участников вечеринки, шоумена Филиппа Киркорова, лишили звания народного артиста РФ.

«Есть именитые спортсмены, которые лишились званий заслуженный мастер спорта за всю антироссийскую позицию. А чем артисты хуже спортсменов в таком случае? Путь петиция и будет тем самым предупредительным выстрелом», – добавил Владимир.

*запрещенная в России экстремистская организация