Стрикленд стал бойцом года по версии MMA Fighting

Чемпион UFC в средней весовой категории американец Шон Стрикленд признан лучшим бойцом 2023 года по версии MMA Fighting. Об этом сообщает пресс-служба бойцовского портала.

В 2023 году Стрикленд провёл три поединка. И он сумел одержать три победы. Также в этом году американец завоевал чемпионский пояс UFC, одолев новозеландца Исраэля Адесанью единогласным решением судей.

Второе место в рейтинге портала MMA Fighting занял российский боец Ислам Махачев, удерживающий титул UFC в лёгкой весовой категории. В 2023 году первый номер ростера pound-for-pound дважды побил австралийца Александра Волкановски.

Напомним, вчера, 26 декабря, стало известно о том, что Ислам Махачев стал лучшим бойцом 2023 года по версии издания ESPN.