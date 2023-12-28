Колби Ковингтон раскрыл свою мечту

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусредней весовой категории американец Колби Ковингтон признался, что он мечтает стать губернатором Флориды.

«Недавно провёл пять раундов с мнимым чемпионом, который должен был просто полностью уничтожить меня. Это был очень конкурентный бой, он мог закончиться в любую сторону. Так что я знаю, что я гораздо больше, чем просто боец. Я умнее. Я умею работать мозгами, и у меня достаточно интеллекта, чтобы ориентироваться по жизни. Однажды я хочу заняться политикой, потому что хочу бороться за то, во что верю. Я хочу попасть в конгресс, может быть, в сенат, что-то в этом роде. Может быть, стать губернатором Флориды. Это моя главная мечта — стать губернатором этого штата», — сказал Ковингтон в интервью PBD.

Напомним, профессиональный рекорд Колби Ковингтона в смешанных единоборствах составляет 17-4. В ночь на 17 декабря на турнире UFC 296 американец единогласным решением судей уступил чемпиону UFC в полусредней весовой категории британцу Леону Эдвардсу.