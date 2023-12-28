Стерлинг: 8–9 недель ежедневного употребления алкоголя и кальяна сказались на моей форме

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг рассказал о проблемах с физической формой.

«Мне правда интересно, насколько сильно я раздуюсь после боя. Каждый раз, когда я набираю 135 фунтов, последние пять лет, я всегда набираю затем и 180 фунтов. Как будто твоё тело цепляется за всё, а потом взрывается обратно, поэтому мне интересно, как будет в этот раз.

Я пристрастился к сладкому, и это почти как бездонная яма. Как будто ты ничего не можешь с собой поделать. Ты говоришь себе перестать есть, но почему-то твои ноги всё равно идут к холодильнику или ты заказываешь еду, хотя ничего не хочется. Это похоже на болезнь.

Сейчас на тренировках я сильно утомляюсь. Хотя я стараюсь делать то, что делаю, когда вешу меньше. Те восемь-девять недель ежедневного употребления алкоголя и безостановочного курения кальяна вместе с поздним отбоем определённо сказались на состоянии моих лёгких, поэтому я до сих пор чувствую, что не в порядке, и пытаюсь вернуть форму», — рассказал Стерлинг в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Ранее стало известно, что Стерлинг встретится с представителем полулёгкого веса Келвином Каттаром на турнире UFC 300.