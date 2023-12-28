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MMA News не включило Хабиба в число ветеранов UFC, способных победить нынешних чемпионов

Издание MMA News составило собственный рейтинг из трёх бывших бойцов UFC, которые и сейчас способны были бы отнять пояса у действующих чемпионов промоушена.

Примечательно, что в список не вошёл бывший чемпион организации в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов.

На первом месте рейтинга оказался 48-летний бразилец Андерсон Силва. По мнению обозревателей издания, Силва способен победить действующего чемпиона UFC в среднем весе американца Шона Стрикленда.

Вторую строчку получил 42-летний канадец Жорж Сен-Пьер, которому предстоял бы поединок с чемпионом полусреднего дивизиона британцем Леоном Эдвардсом.

Третья позиция досталась 44-летнему американцу Даниэлю Кормье. В MMA News считают, что он мог бы одолеть бразильца Алекса Перейру, владеющего поясом UFC в полутяжёлом весе.