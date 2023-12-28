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Андрей Орловский выступит на первом турнире UFC в 2024 году

Андрей Орловский выступит на первом турнире UFC в 2024 году
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Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории белорусский боец Андрей Орловский встретится с представителем США Вальдо Кортес-Акостой на турнире UFC Vegas 94.

Это будет первый турнир для промоушена в новом календарном году.

Последний раз Орловский выступал в июне этого года. Тогда в рамках предварительного карда турнира FC Vegas 74 представитель Беларуси встретился с американцем Дон'Тэйлом Мэйсом. Бой продлился два раунда и завершился победой американца нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Орловский потерпел 22-е поражение в карьере. Также на его счету 34 победы.

Кортес-Акосте 32 года. Его профессиональный рекорд состоит из 13 побед и одного поражения. В последнем поединке он оказался сильнее Лукаша Бжеского.

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