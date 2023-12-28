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Джервонта Дэвис разгневан слухами о возможном поединке с Наоей Иноуэ

Джервонта Дэвис разгневан слухами о возможном поединке с Наоей Иноуэ
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Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO) отреагировал на слухи о его возможном бое с Наоей Иноуэ, который является абсолютным чемпионом мира в первой полулёгкой весовой категории.

«Я не буду драться с ним. Он и близко не находится в моём весе. Я не знаю, почему некоторые СМИ продолжают публиковать такое дерьмо», – написал Дэвис на своей странице в социальной сети.

В своём последнем бою, состоявшемся в апреле этого года, Дэвис нокаутировал звёздного соотечественника Райана Гарсию.

Иноуэ в своём последнем поединке одержал победу техническим нокаутом над филиппинцем Марлоном Тапалесом.

Ранее стало известно, что Дэвис решил сменить своё имя после принятия ислама.

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