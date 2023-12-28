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Hardcore опубликовала заявление об утекшем грубом разговоре Сульянова и сотрудницы

Hardcore опубликовала заявление об утекшем грубом разговоре Сульянова и сотрудницы
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Глава бойцовской лиги Hardcore Анатолий Сульянов попал в неприятную ситуацию из-за утекшего в Сеть его разговора с сотрудницей промоушена, в котором он отчитывает её в очень грубой форме. После публикации записи Сульянова активно начали критиковать.

Лига опубликовала заявление, в котором назвала события подлогом и призвала не участвовать в распространении недостоверной информации.

«Цитаты оказались вырваны из контекста и намерено выставлены в выигрышной для Альфредо Аудиторе позиции. В отношении сотрудницы проводилась служебная проверка в связи с хищением денежных средств и служебной техники, а диалог оказался частью встречи сотрудницы с руководством и отделом аудита компании, в рамках которого от сотрудницы требовали предоставить отчётность по растрате средств и передать дела.

К слову, в данный момент сотрудники лиги Hardcore и бойцы индустрии активно поддерживают Анатолия Сульянова в соцсетях. Мы со своей стороны призываем всех заинтересованных лиц сохранять объективность и не
допускать дальнейшего распространения информации без достаточных фактов и доказательств, а также анализировать любую неподтверждённую информацию в Сети с критической точки зрения», – сообщается в пресс-релизе Hardcore.

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