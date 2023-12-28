«Адидас старший». Усман Нурмагомедов показал фото с Хабибом

Чемпион Bellator в лёгкой весовой категории (до 70 кг), россиянин Усман Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото со своим двоюродным братом, бывшим чемпионом UFC в лёгком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.

«Адидас старший», — подписал фотографию Усман.

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

Хабиб за время карьеры в ММА принял участие в 29 поединках. В каждом из этих боёв Нурмагомедов выходил победителем. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта. Последним его поединком стало противостояние с представителем США Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски: