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«Адидас старший». Усман Нурмагомедов показал фото с Хабибом

«Адидас старший». Усман Нурмагомедов показал фото с Хабибом
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Чемпион Bellator в лёгкой весовой категории (до 70 кг), россиянин Усман Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото со своим двоюродным братом, бывшим чемпионом UFC в лёгком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.

«Адидас старший», — подписал фотографию Усман.

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

Хабиб за время карьеры в ММА принял участие в 29 поединках. В каждом из этих боёв Нурмагомедов выходил победителем. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта. Последним его поединком стало противостояние с представителем США Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски:

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