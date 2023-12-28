Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Волкановски: все меня уважают, я король дивизиона

Александр Волкановски: все меня уважают, я король дивизиона
Комментарии

Чемпион UFC в полулёгком весе, австралиец Александр Волкановски заявил, что фанаты увидят прежнего Волкановски. В нынешнем году Александр потерпел поражения в двух поединках. Оба раза австралиец проигрывал россиянину Исламу Махачеву. Ещё один поединок с участием Волкановски завершился в его пользу (с Яиром Родригесом).

«Я всегда преуспеваю, когда во мне сомневаются. Всегда. Очевидно, что каждый меня очень уважает. Но некоторым просто нужно об этом напоминать. Таких людей не очень уж и много, и на самом деле меня это мотивирует. Это то, что заводит меня. Я хочу, чтобы все помнили, что я король этого дивизиона, и для этого есть причина. Вы ещё увидите того же Алекса, которого так хорошо знаете», — приводит слова Волкановски пресс-служба UFC.

Материалы по теме
Волкановски объяснился по поводу поражений в боях с Махачевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android