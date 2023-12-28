Александр Волкановски: все меня уважают, я король дивизиона

Чемпион UFC в полулёгком весе, австралиец Александр Волкановски заявил, что фанаты увидят прежнего Волкановски. В нынешнем году Александр потерпел поражения в двух поединках. Оба раза австралиец проигрывал россиянину Исламу Махачеву. Ещё один поединок с участием Волкановски завершился в его пользу (с Яиром Родригесом).

«Я всегда преуспеваю, когда во мне сомневаются. Всегда. Очевидно, что каждый меня очень уважает. Но некоторым просто нужно об этом напоминать. Таких людей не очень уж и много, и на самом деле меня это мотивирует. Это то, что заводит меня. Я хочу, чтобы все помнили, что я король этого дивизиона, и для этого есть причина. Вы ещё увидите того же Алекса, которого так хорошо знаете», — приводит слова Волкановски пресс-служба UFC.