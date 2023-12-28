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Малыхин рассказал, станет ли защищать 3 пояса ONE в случае победы в бою с де Риддером

Малыхин рассказал, станет ли защищать 3 пояса ONE в случае победы в бою с де Риддером
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Российский боец смешанных единоборств, чемпион ONE в двух весовых категориях Анатолий Малыхин признался, что будет готов защищать все три пояса (в тяжёлом, полутяжёлом и среднем весе) в случае победы в поединке с голландцем Ренье де Риддером. В настоящий момент у Анатолий есть пояса в тяжёлом, полутяжёлом дивизионах. Бой с де Риддером за титул в среднем весе состоится на турнире ONE 166 в Катаре 1 марта.

«В первую очередь план сейчас — посмотреть, как будет уходить вес и как я буду чувствовать себя в 93 кг. Если вес уйдёт хорошо и если я буду чувствовать себя хорошо, то буду защищать все пояса. Чем больше боёв, тем лучше для меня. Всё просто — я люблю драться», — приводит слова Малыхина пресс-служба ONE.

Также Малыхин объяснил, почему согласился на поединок с де Риддером в среднем весе:

«Я согласился на этот вызов потому, что этого до меня никто никогда не делал».

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