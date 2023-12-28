«Это важно». Александр Волкановски объяснил, чем отличается от других бойцов UFC

Чемпион UFC в полулёгком весе, австралиец Александр Волкановски признался, что до сих пор выходит на поединки с полной самоотдачей. В настоящий момент Волкановски 35 лет.

«Думаю, что я голоднее, чем все эти парни, которые пытаются завоевать чемпионский пояс. Я всегда был таким. Я больше предан спорту. Я более страстный, более расчётливый боец. Думаю, всё это важно, особенно когда защищаешь свой пояс. Сейчас я более голоден до боёв, чем когда-либо», — приводит слова Волкановски пресс-служба UFC.

В общей сложности на счету Волкановски в смешанных единоборствах 29 боёв, в которых он одержал 26 побед (13 нокаутом) и потерпел три поражения. В последнем поединке Александр уступил россиянину Исламу Махачеву.