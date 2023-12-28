Названы два россиянина, попавшие в топ-10 самых тестируемых бойцов UFC

Два россиянина попали в список самых тестируемых бойцов UFC в 2023 году. Как информирует MMAJunkie со ссылкой на Антидопинговое агентство США (USADA), возглавляет список бразилец Пауло Коста, которого проверяли 36 раз. Среди россиян наиболее тестируемыми оказались новичок UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, а также Магомед Анкалаев. В списке они занимают четвёртое и шестое места соответственно.

Топ-10 бойцов UFC по количеству взятых допинг-проб в 2023 году:

1. Пауло Коста – 36.

2. Чарльз Джонсон – 33.

3. Джон Джонс – 26.

4. Шара Буллет – 25.

5. Ариана Карнелосси – 23.

6. Магомед Анкалаев – 22.

7,8. Джессика Андраде/Марлон Вера – 21.

9,10. Клэй Гуида/Камару Усман – 20.

Напомним, USADA прекратит сотрудничество с UFC по окончании 2023 года.