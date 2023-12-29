Риддик Боу назвал победителя боя Усика и Фьюри, предсказав, в каком раунде он закончится

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, именитый американец Риддик Боу высказался по поводу предстоящего поединка между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Тайсоном Фьюри. Спортсмены сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Бой пройдёт 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Думаю, это будет отличный бой, но я выберу Тайсона. Полагаю, он достанет его в пятом раунде», — сказал Боу на канале FightHype.com в YouTube.

Усик за время профессиональной карьеры принял участие в 21 поединке, победив в каждом из них. 14 побед Александр добыл нокаутом. В активе Фьюри 35 боёв, в которых он добыл 34 победы (24 нокаутом). Один поединок с участием британца завершился вничью.