Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Риддик Боу назвал победителя боя Усика и Фьюри, предсказав, в каком раунде он закончится

Риддик Боу назвал победителя боя Усика и Фьюри, предсказав, в каком раунде он закончится
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, именитый американец Риддик Боу высказался по поводу предстоящего поединка между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Тайсоном Фьюри. Спортсмены сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Бой пройдёт 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Думаю, это будет отличный бой, но я выберу Тайсона. Полагаю, он достанет его в пятом раунде», — сказал Боу на канале FightHype.com в YouTube.

Усик за время профессиональной карьеры принял участие в 21 поединке, победив в каждом из них. 14 побед Александр добыл нокаутом. В активе Фьюри 35 боёв, в которых он добыл 34 победы (24 нокаутом). Один поединок с участием британца завершился вничью.

Материалы по теме
Усик — о бое с Фьюри: вопрос не в том, смогу ли я выиграть, а в том, когда это случится
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android