Колби Ковингтон назвал две причины, почему в UFC любят Пэдди Пимблетта

Известный американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон высказался о британце Пэдди Пимблетте, признавшись, что не считает его хорошим спортсменом.

«Комментарии Пэдди? На самом деле я не думаю об этом. Но, очевидно, моя первая реакция – просто смех, потому что в таких бойцах, как он, нет ничего особенного. Они просто треплются. Если бы у Пэдди не было этой стрижки под горшок и акцента, никому бы не было дела до него. Единственная причина, по которой он нравится, его стрижка под горшок и акцент. Я не могу назвать его хорошим бойцом. Он никогда не войдёт в топ-30 бойцов. Самое близкое, что он когда-либо сможет сделать, – встать на колени, подойти и понюхать мой бандаж», — сказал Ковингтон на канале PBD Podcast в YouTube.