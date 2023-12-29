Пётр Ян объяснил, почему к следующему бою в UFC будет готовиться в США

Боец бойцовского клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян рассказал о планах отправиться в США, чтобы провести там тренировочный лагерь. В настоящий момент Пётр готовится к поединку с представителем Китая Ядонг Сонгом. Их бой запланирован на март следующего года. Противостояние состоится на турнире UFC 299 в Майами (штат Флорида, США).

«Полечу в Америку на пару месяцев. Мне важно уехать подальше от дома, чтобы вообще ничего не отвлекало. У ребят, которых я знаю, нет американской визы, и мне надо заблаговременно там сработаться с командой», — приводит слова Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Напомним, Ян в последнем поединке единогласным решением судей проиграл грузину Мерабу Двалишвили. Сонг в последнем бою одолел Криса Гутьерреса единогласным решением судей (50-45, 50-44, 50-45).