UFC анонсировал новый бой россиянина Алиасхаба Хизриева

Российский боец UFC Алиасхаб Хизриев в следующем поединке сразится с представителем Узбекистана Махмудом Мурадовым. Противостояние состоится 4 февраля на турнире UFC Fight Night 235. Об этом информирует пресс-служба промоушена Даны Уайта.

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Напомним, в последнем бою, который состоялся в ночь с 26 на 27 марта мск в Коламбусе (США), Хизриев встречался с Денисом Тюлюлиным. Поединок продлился два раунда и завершился победой Алиасхаба удушающим приёмом. На его счету 12 побед в 12 боях.

Мурадов в июле нынешнего года встречался с американцем Брайаном Барбереном. Бой проходил на турнире UFC Fight Night 224 и завершился победой спортсмена из Узбекистана единогласным решением судей. В его активе 26 побед и восемь поражений.