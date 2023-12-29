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Колби Ковингтон: я единственный боец, за которого болеет президент США

Колби Ковингтон: я единственный боец, за которого болеет президент США
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Популярный американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон признался, что считает себя исключительным спортсменом.

«В этом дивизионе я делал вещи, которые никто никогда не станет повторять. Я единственный боец, который когда-либо посещал Белый дом и общался с действующим президентом. Я единственный боец, за которого болеет президент. Подбадривал меня перед тем, как я выйду в октагон», — сказал Ковингтон на канале PBD Podcast в YouTube.

Напомним, в последнем бою, состоявшемся на турнире по смешанным единоборствам UFC 296 в ночь на 17 декабря мск, Ковингтон сражался с британцем Леоном Эдвардсом. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось победой Эдвардса единогласным решением судей.

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