35-летний экс-чемпион UFC Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму

Популярный 35-летний ирландский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где продемонстрировал, какая у него физическая форма в настоящий момент.

«Чёрный пояс», — написал Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, Макгрегор стал бойцом промоушена Даны Уайта в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах Конор принял участие в 28 боях, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Ирландец не выходил в октагон после поражения, случившегося летом 2021 года. Тогда, на турнире UFC 264, Макгрегор встречался с представителем США Дастином Порье. Конор выбыл из строя из-за перелома ноги.

Ранее Макгрегор в шутку высказался о возможности провести поединок с португальским футболистом Криштиану Роналду.