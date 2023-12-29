Ян: Конор Макгрегор может прилететь в Екатеринбург

Бывший чемпион UFC Пётр Ян во время общения с RCC признался, что это он пригласил звёздного ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора на турнир «Ночь чемпионов IBA», который проходил в Дубае (ОАЭ).

«Да, я помог в организации. Пригласил ли я Конора? Да, я их свёл. Не то что бы это было благодаря мне. Но да, я дал контакты. Может ли Конор прилететь в Екатеринбург? Смело-смело. Если он будет нужен, то да», — сказал Ян на канале RCC: MMA & Boxing в YouTube.

Напомним, во время турнира «Ночь чемпионов IBA» Пётр Ян и Конор Макгрегор провели шуточный стердаун в ринге. Позже бойцы высказывались, что потенциально могли бы сразиться в очном поединке.

На счету Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

Макгрегор запрыгнул на спину Петру Яну: