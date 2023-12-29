Пётр Ян раскрыл, в каком возрасте может завершить карьеру

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Пётр Ян признался, что может завершить карьеру в 35 лет. В настоящий момент Петру 30 лет.

«Спортивная карьера не такая длинная, а жизнь впереди. Каждый хочет заработать себе на пенсию. Мне скрывать нечего – я здесь для того, чтобы зарабатывать на хлеб. Когда планирую выйти на пенсию? Лет в 35. Может, в 33», — сказал Ян на канале RCC: MMA & Boxing в YouTube.

Напомним, в общей сложности Ян провёл 21 поединок в смешанных единоборствах, в котором одержал 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем бою Пётр уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили. Это поражение стало для россиянина третьим подряд.

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