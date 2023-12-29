Пётр Ян рассказал, кого хотел бы сыграть в сериале «Слово пацана»

Бывший чемпион UFC Пётр Ян признался, что посмотрел популярный российский сериал «Слово пацана». По словам Яна, если бы ему предложили, он хотел бы сыграть в сериале самого себя.

«Да, посмотрел «Слово пацана». Хотел бы сняться сам и кого бы сыграл? Играть никого бы не хотел. Хотел бы сыграть себя. Надо какую-то свою тему делать. Свою историю. Сибирский гангстер? Да нет, я умиротворённый человек, спокойный в жизни», — сказал Ян на канале RCC: MMA & Boxing в YouTube.

Напомним, Ян в последнем поединке встречался с грузином Мерабом Двалишвили. Их бой проходил в марте в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Fight Night 221 и был главным событием спортивного шоу. Противостояние продолжалось всю дистанцию и завершилось победой спортсмена из Грузии единогласным решением судей.

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