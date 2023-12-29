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«Я буду драться с кем угодно». Перейра — о возможном переходе в тяжёлый дивизион UFC

«Я буду драться с кем угодно». Перейра — о возможном переходе в тяжёлый дивизион UFC
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Чемпион UFC в двух весовых категориях и действующий обладатель титула в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра прокомментировал слухи о том, что он планирует перейти в тяжёлый дивизион.

«Я дрался в среднем весе, и мне пришлось перезагрузить своё тело, чтобы перейти в полутяжёлый вес. Я боец. Я буду драться с кем угодно и где угодно. У меня рост и комплекция тяжеловеса, но это то, что нужно запрограммировать, немного поработать. Это не просто то, к чему я стремлюсь. Я хочу сделать всё правильно. Я определённо могу драться в тяжёлом весе, возможно, когда-нибудь в будущем. Но это должно быть что-то хорошо спланированное. Так что прямо сейчас я сосредоточен на своём правлении в полутяжёлом весе», – приводит слова Перейры MMAJunkie.

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