«Если он вирус, то я — антивирус». Фигейреду — о поединке с О’Мэлли

Бывший чемпион UFC бразилец Дейвисон Фигейреду сообщил, что готов к возможному бою за чемпионский титул в наилегчайшей весовой категории, который принадлежит американцу Шону О'Мэлли.

«Я думаю, ему есть о чём беспокоиться. Я оригинал. И если он вирус, то я антивирус для него.

Считаю, что в дивизионе появится громкое имя. Я думаю, что это определённо возможно. Я двукратный бывший чемпион. Мой последний бой в наилегчайшем весе был против Брэндона Морено. У меня не было хорошего сбора, но теперь я великолепен. Я чувствую, что это возможно. Однако я буду терпеливо ждать, что UFC выберет для меня.

Я готов к тому, против кого меня захотят выставить. Первое имя, которое приходит мне на ум, было бы Шон О'Мэлли, а в остальном неважно, против кого», – приводит слова Фигейреду Bloody Elbow.