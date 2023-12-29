Соннен рассказал, почему Адесанья вернётся в октагон на UFC 300

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен объяснил, почему он считает, что бывший чемпион американского промоушена Исраэль Адесанья вернётся в октагон на юбилейном турнире UFC 300.

«Причина, по которой Стрикленду и дю Плесси срочно пытались найти бои, заключается в том, что победитель собирается сразиться с Иззи (Адесаньей) на UFC 300. Это ещё не полностью закрытое дело, но именно этот вариант звучит заманчивее всего.

Иззи высказался по этому поводу, но он не дал нам никаких обязательств. Единственное, чего я хочу, так это того, чтобы Адесанья вышел и сказал, что ждёт победителя в бое между Стриклендом и дю Плесси», – приводит слова Соннена BJ Penn.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 293 в сентябре, Адесанья уступил единогласным судейским решением американцу Шону Стрикленду, лишившись чемпионского титула. Поражение стало для 34-летнего новозеландца третьим в UFC.

Вскоре после этого Адесанья объявил, что на некоторое время возьмёт перерыв в профессиональной карьере.