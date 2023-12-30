«Они либо возненавидят тебя, либо полюбят». Ковингтон – о трэш-токе в UFC

Известный американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон поделился мнением о трэш-токе в американском промоушене UFC.

«Да, трэш-ток абсолютно работает. Процесс заключается в том, чтобы просто попытаться проникнуть в сознание человека и изменить его, заставить бороться с эмоциями. Когда ты борешься с эмоциями, ты не будешь драться так, как если бы ты был в спокойном состоянии, где ты можешь просто не думать, а делать что-то, руководствуясь интуицией. Если ты можешь залезть кому-то в голову и довести его до бешенства, когда он просто откажется от своего плана игры, тогда ты обладаешь преимуществом.

В этом есть огромный аспект того, что это привлечёт больше денег и создаст вовлеченность. Это позволяет людям не оставаться в стороне. Они либо возненавидят тебя, либо полюбят. Это то, чего ты хочешь, потому что даже ненавистники не собираются включать телевизор, чтобы посмотреть «Настоящих домохозяек Майами». Нет, они продолжат смотреть UFC, потому что хотят видеть, как ты проигрываешь. Тогда люди, которые тебя уважают, будут продолжать смотреть, потому что хотят видеть твою победу. Они хотят видеть, как ты продолжаешь расти», – приводит слова Ковингтона Middle Easy.