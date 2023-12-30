Чендлер: Макгрегор много говорил о «величайшем камбэке», снял фильм, но так и не вернулся

Известный американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер вновь в издевательской манере высказался о возвращении в октагон ирландца Конора Макгрегора.

«Просто представьте, что сначала вы много говорите о «величайшем камбэке в истории спорта», даже снимаете об этом документальный фильм, но потом так и не возвращаетесь. Макгрегор забыт», — написал Чендлер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В последнее время появляется множество информации о возможном возвращении в октагон Конора Макгрегора, который не участвовал в соревнованиях с июля 2021 года, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье. Всего на счету Макгрегора в промоушене 14 поединков, в которых он одержал 10 побед.