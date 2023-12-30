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Источник: Дмитрий Бивол подписал контракт на бой с Артуром Бетербиевым

Источник: Дмитрий Бивол подписал контракт на бой с Артуром Бетербиевым
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Чемпион мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлой весовой категории Дмитрий Бивол подписал контракт на титульный бой с соотечественником Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Об этом сообщает известный журналист Дэн Рафаэль со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, Бетербиев ещё не подписал контракт, так как в скором времени проведёт бой с британцем Каллумом Смитом, который назначен на 13 января 2024 года.

Ранее Дмитрий Бивол единогласным решением судей победил Артура Линдона. Благодаря этому российский боксёр сохранил титул WBA, а также завоевал чемпионский пояс по версии IBO в полутяжёлой весовой категории. После этого Бивол сообщил, что готов провести бой с Артуром Бетербиевым, который удерживает титулы IBF, WBC и WBO. Примечательно, что в январе чеченский боксёр должен драться с Каллумом Смитом.

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