Генри Сехудо предложил неожиданный вариант лучшего бойца 2023 года

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо назвал непобеждённого казахстанского бойца полусреднего веса UFC Шавката Рахмонова тем, кто его удивил больше всего в 2023 году.

«Парень, чьё имя просто музыка для моих ушей, — это Шавкат Рахмонов. У него 100% нокаутов. 18 боёв и 18 досрочных побед! Я не знаю, как это объяснить, он просто чёртов зомби, который убивает своих соперников. Он не закончит свою работу, пока не уничтожит своего соперника и не остановит его. Я думаю, Шавкат в двух победах от титульного поединка. Я бы хотел увидеть бой Рахмонова против Колби Ковингтона. Это было бы весьма крутое противостояние», — рассказал Сехудо в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.