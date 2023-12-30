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Тищенко поделился ожиданиями от боя Бивола и Бетербиева

Тищенко поделился ожиданиями от боя Бивола и Бетербиева
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Новоиспеченный чемпион WBA Евгений Тищенко прокомментировал новость о том, что чемпион мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлой весовой категории Дмитрий Бивол подписал контракт на бой с соотечественником, Артуром Бетербиевым.

«Думаю, что это очень круто и ярко для мирового бокса. Мы гордимся нашими чемпионами — два российских атлета встретятся в поединке, который ожидает весь мир.

Шансы 50 на 50, но чуть-чуть склоняюсь в сторону Бивола. Он моложе, дышит хорошо, неудобный. А Бетербиев может выиграть за счёт ударной мощи: он завершил все бои досрочно и имеет шансы даже нокаутировать Бивола. Но Дима поумнее и моложе!» – сказал Евгений Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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Источник: Дмитрий Бивол подписал контракт на бой с Артуром Бетербиевым
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