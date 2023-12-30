Асланбек Бадаев выбрал тройку лучших бойцов MMA в 2023 году

Вице-президент промоушена ACA Асланбек Бадаев ответил на вопрос, кого бы он включил в число лучших российских бойцов по итогам 2023 года.

«Не стану открывать Америку, это Ислам Махачев. Он стал лидером рейтинга P4P, стал человеком, который победил предыдущего лидера. Да и сама манера, как он расправился с Алексом Волкановски. Александр Шаблий тоже должен быть. Он – финалист Гран-при. На третьем месте Анатолий Малыхин, победивший Аржана Буллара в долгожданном поединке за титул», – приводит слова Бадаева Metaratings.

Напомним, в 2023 году Ислам Махачев провёл две успешные защиты титула UFC в лёгкой весовой категории. Российский боец сумел дважды одолеть представителя Австралии Александра Волкановски (единогласным решением судей и техническим нокаутом в первом раунде).