Экс-боец UFC: мне будет страшно за Махачева в бою с Эдвардсом

Бывший боец UFC американец Джош Томпсон поделился мыслями о возможном поединке между россиянином Исламом Махачевым и британцем Леоном Эдвардсом.

«Я должен быть честен с вами. В этом бою мне страшно за Ислама. Скорость Леона Эдвардса, его способность проводить тейкдауны. Боюсь, Махачев окажется на лопатках. Я знаю, что Ислам гордится своей защитой от тейкдаунов, но Леон уже не раз доказывал, что способен переводить самых классных борцов», — заявил Томпсон в интервью Weighing In.

Напомним, Ислам Махачев является чемпионом UFC в лёгкой весовой категории. Леон Эдвардс удерживает титул UFC в полусреднем дивизионе. Ранее российский боец несколько раз публично заявлял о желании подняться в весе и предпринять попытку стать двойным чемпионом лучшего промоушена мира.