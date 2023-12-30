Малыхин высказался о реванше с де Риддером

Чемпион ONE в двух весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин поделился мыслями о реванше с Ренье де Риддером из Нидерландов.

«Главная методика – это после шести часов вечера не подходить к холодильнику. Если после шести к холодильнику не подхожу, то всё нормально – вес делаю. Понятно, что кардио тоже важно, но главное – после шести часов вечера не подходить к холодильнику.

У де Риддера не будет никаких преимуществ в весе до 93 кг. Я просто буду идти и давить его, наносить кучу ударов, и всё будет так же, как всегда. Ему будет очень тяжело», – приводит слова Малыхина Metaratings.

Ранее стало известно о том, что реванш между Ренье де Риддером и Анатолием Малыхиным состоится 1 марта на турнире ONE 166. Отметим, что в первом бою россиянин нокаутировал своего противника в первом раунде.