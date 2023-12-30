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Победа Махачева над Волкановски — «ограбление года» по версии MMA Fighting

Победа Махачева над Волкановски — «ограбление года» по версии MMA Fighting
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Статусный американский бойцовский портал MMA Fighting опубликовал список из пяти боёв 2023 года, результат в которых можно считать несправедливым.

«Ограблением года» по версии издания стала первая победа чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Ислама Махачева над обладателем титула UFC в полулёгком дивизионе Александром Волкановски из Австралии. Их встреча состоялась 12 февраля 2023 года на турнире UFC 284. Ислам одолел Волкановски единогласным решением судей.

Остальной список боёв от MMA Fighting в данной номинации выглядит следующим образом:

  • Ничья в бою между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко;
  • Победа Алджамейна Стерлинга над Генри Сехудо раздельным решением судей;
  • Победа Амира Альбази над Кай Кара-Франсом раздельным решением судей;
  • Победа Джоселин Эдвардс над Люси Пудиловой раздельным решением судей.
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