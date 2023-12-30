Чендлер обратился к Уайту по поводу боя с Макгрегором

Бывший чемпион Bellator Майкл Чендлер высказался о своём поединке с экс-обладателем титула UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Американец выразил надежду на то, что генеральный директор UFC Дана Уайт сможет уговорить ирландца дать согласие на их бой.

«Я слышал, была какая-то встреча с Конором в Абу-Даби или Дубае. Надеюсь, Дана, ты сможешь убедить Макгрегора быть человеком слова. Все мы бросаем заявления и вызовы, которые в конечном счёте можем и не выполнить. К сожалению, такова человеческая природа. Я не виню Конора за это», — заявил Чендлер в своих социальных сетях.

Напомним, поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера планировалось провести в 2023 году. Однако ирландский боец не вернулся вовремя в пул тестирования USADA, в связи с чем их бой так и не был анонсирован.