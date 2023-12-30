Волкановски: поединок со мной станет для Топурии плохим опытом

Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории австралиец Александр Волкановски высказался о своём предстоящем поединке с испанцем Илией Топурией.

«Нет ничего плохого в том, чтобы быть дерзким. Всё в порядке до тех пор, пока ты достаточно усердно работаешь. Возможно, в случае с Топурией так оно и есть, мы не знаем. Может, он готовится к худшему. Но если он готовится просто выйти и делать то же, что делает всегда, и рассчитывает, что это сработает со мной, то он заблуждается. Поединок станет для него плохим опытом. Ничего хорошего из этого не выйдет точно. Однако если он говорит всё это, а на самом деле пытается стать лучше, потому что знает, что ему нужно быть на другом уровне, чтобы конкурировать со мной, – это другая история», – сказал Волкановски.

Напомним, бой Волкановски и Топурии состоится 17 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 298.